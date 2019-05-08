Стрельба в школе в Колорадо: семь человек ранены, подозреваемых задержали

В пригороде Денвера (штат Колорадо, США) в результате стрельбы в школе пострадали восемь человек. Они были доставлены в больницу. О происшествии сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок.

Врачи оценивают состояние четверых пострадавших как тяжелое, сообщает РИА Новости.

Правоохранителям удалось задержать двоих стрелков, они также школьники.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе STEM в районе Highlands Ranch пострадали два человека.