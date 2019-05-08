Эрнесто Вальверде: я виноват в поражении от "Ливерпуля"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде взял вину на себя за вылет команды из Лиги чемпионов. По словам наставника "сине-гранатовых", "Ливерпуль" победил заслуженно. Его же футболисты оказались не готовы к удивительному розыгрышу углового, после которого был забит победный мяч.

"Я беру ответственность за поражение от "Ливерпуля" на себя. Это ужасный результат для нас и наших болельщиков. Хотел бы перед ними извиниться", – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Также он сообщил, что "Барселона" тщательно разбирала "стандарты" соперника, однако команда Юргена Клоппа сумела преподнести испанцам неприятный сюрприз. "Соперник очень силен при розыгрыше стандартных положений. Мы их изучали, но к угловому, после которого нам забили четвертый гол, футболисты оказались не готовы", – отметил наставник "Барселоны".

Напомним, что испанцы проиграли в гостях "Ливерпулю" со счетом 0:4 и по сумме двух встреч выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов.