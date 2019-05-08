В Японии автомобиль врезался в группу детей, 15 человек госпитализированы

В Японии в префектуре Сига автомобиль в результате ДТП врезался в толпу детей. О происшествии сообщили представители местных правоохранительных органов.

Как уточняется, авария произошла в городе Оцу – там на перекрестке столкнулись два автомобиля. Один из них, продолжая движение по инерции, на тротуаре врезался в группу детей детсадовского возраста.

В больницу доставили по меньшей мере 15 пострадавших — 13 детей и двух воспитателей. В настоящее время трое пациентов находятся без сознания. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.