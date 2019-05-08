На город Милдьюра в Австралии обрушилась сильнейшая за полвека песчаная буря

Песчаная буря погрузила австралийский город Милдьюра в кромешную тьму. Это удалось зафиксировать на камеру местным метеорологам.

Скорость бури составляла свыше 30 километров в час. Во тьме город провел порядка 20 минут. На это время было включено уличное освещение.

Для региона буря стала самой сильной почти за полвека, передает телеканал "Россия 24".