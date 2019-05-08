На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина 1995 года рождения находился на дежурстве. Его тело было обнаружено в туалете возле Исторического музея. Смерть наступила около трех часов ночи. Смертельное ранение он получил из своего табельного пистолета.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт обнаружения тела полицейского. Причины смерти и обстоятельства происшествия выясняются.