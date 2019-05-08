Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Штаб сборной России во главе с Романом Ротенберргом и главным тренером Ильей Воробьевым назвал состав национальной команды на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 10 по 26 мая в двух словацких городах – Братиславе и Кошице.

В состав сборной, окончательная заявка которой будет названа в Братиславе, вошли:

Вратари – Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники – Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Нападающие – Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Напомним, в рамках группового этапа чемпионата мира сборная России 10 мая сыграет с Норвегией, 12 мая – с Австрией, 13 мая – с Чехией, 15 мая – с Италией, 18 мая – с Латвией, 19 мая – с Швейцарией и 21 мая – со Швецией.