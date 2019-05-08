Турчанка подала в суд на врачей, перепутавших беременность с раком

Турчанка Серпил Баги и ее муж Мухаммет подали в суд на местных врачей после того, как они приняли беременность за рак и назначили 35-летней женщине курс химиотерапии.

В результате "лечения" у нее произошел выкидыш. Оказалось, Серпил была беременна близнецами, пишет Daily Mirror.

Вероятно, причиной ошибочного диагноза стало то, что в прошлом году у женщины был обнаружен рак и удалена опухоль одного из яичников.

Через три месяца у Серпил повысился уровень гормона, который вырабатывается либо во время беременности, либо при раке матки.

Врачи приняли этот симптом за то, что у пациентки началось распространение раковых клеток, а обследование показало, что в ее матке — две опухоли 12-ти и 19 сантиметров.

Назначенная женщине химеотерапия убила близнецов: выкидыш произошел за несколько дней до того, как ей собирались сделать операцию по удалению "опухолей".

Муж Серпил Баги Мухаммет говорит, что он спросил врача, как такое могло произойти, почему он не понял, что его жена беременна? А тот ответил: "Дети неважны, важно, что твоя жена жива".

Мухаммет считает: это явная медицинская халатность, потому что врачи не провели все необходимые проверки. "Поэтому я их не прощу", — говорит муж Серпил Баги.

Он также рассказал, что у них с женой растет сын-инвалид, которого пришлось на три месяца оставить на попечение других людей, чтобы каждый день возить жену в больницу на химиотерапию.

Семья Баги уже начала юридический процесс и надеется, что врачи будут наказаны.