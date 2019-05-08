8 мая 201914:08
В Новой Москве мужчина обстрелял оппонентов из ружья
Бытовой конфликт на территории Новой Москвы закончился стрельбой. Два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.
Инцидент произошел в деревне Кокошкино. Трое мужчин поспорили. После чего один из них расстрелял оппонентов из охотничьего ружья.
В настоящее время стрелок задержан и дает показания в полиции. По факту ЧП проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.
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