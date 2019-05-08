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Умер Евгений Крылатов 1 час назад
Качели Крылатова: композитору были подвластны разные жанры, но великим сделало кино
Не стало Евгения Крылатова — композитора, с песнями и музыкой которого выросли несколько поколений в нашей стране. "Прекрасное далеко" и "Крылатые качели", "Колыбельная медведицы" и "Трое из Простоквашино", многие другие мелодии. Ему были подвластны самые разные жанры — работа и симфоническими оркестрами, и театральными режиссерами. Но всенародно известным его сделала музыка для кино. Он написал музыку к более чем 150 фильмам и мультфильмам.
"Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе". Это из фильма "Гостья из будущего".
На солнечных мелодиях Евгения Крылатова выросли миллионы очарованных мальчишек и девчонок. И время стало другим, а он по-прежнему кумир теперь уже новых поколений.
"Крылатые качели летят, летят, летят". Это песня из "Приключений Электроника".
"Мои песни не детские, — говорил композитор. — Они для всех".
Вот и песенку для шпаги, что в "Достоянии республики" исполнил Андрей Миронов, сочинил именно Крылатов:
"Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик, кто на новенького?"
А однажды Евгений Крылатов убедил Олега Табакова спеть под гитару. Так родились мелодии, которую скоро распевала вся страна.
"А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил".
Попробовать спеть Крылатов уговорили и Александра Абдулова, который вообще то петь не любил. Но, к удивлению многих, запел в фильме "Чародеи".
"Только для чего он и кому он нужен, мир в котором люди друг другу не нужны?"
Его называли русским Эннио Морриконе. Хотя даже строго арифметически кинофильмов и песен, озвученных его мелодиями, у Крылатова получится куда больше. Едва прозвучав, его композиции становились супер-хитами.
"Ложкой снег мешая, ночь идет большая"...
"Вернись, лесной олень, по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью"…
"Три белых коня – декабрь, январь и февраль"…
Он одинаково талантливо писал в самых разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для радио и телевидения. Во время телевизионных съемок он сам часто садился за рояль.
Евгений Крылатов писал проникновенно и нежно, повторяя, что если его музыка приносит кому-то радость, то это уже счастье. Он сделал счастливыми миллионы. Его мелодии звучат на всех континентах. Они узнаваемы по первым нотам, а его автор — по глубокому ощущению неповторимости бытия, которое он зашифровал в своей бессмертной музыке.
"Держись, задержись навсегда даже падающая звезда. Задержись навсегда, задержись, наша неповторимая жизнь", — декламировал Евгений Крылатов.
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