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8 мая 201914:21 Ольга Турчанинова

Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно

В Подмосковье началась сезонная борьба с борщевиком. Обработка пораженных территорий идет во всех районах. На труднодоступных участках химикаты теперь распыляют дроны. Но это касается муниципальных земель. Частные владения обязаны расчистить сами хозяева. Тех, кто откажется, ждут большие штрафы.

Борщевик сначала косят, а затем распыляют на зараженных участках химикаты. Эти гербициды особые: они смертельны для сорняков, но безопасны для других растений и насекомых.

"Локально будем обрабатывать борщевик. Пройдет какое-то время, и нужно будет еще раз обработать. Он не сразу уйдет", — говорит Илья Тишин, старший агроном.

Повторная обработка обязательна. В Истринской районе на каждом пораженном участке это решили проделывать пять раз. Сейчас самое время — молодые побеги в высоту уже достигают 15 сантиметров. Если их не остановить, могут вырасти до 3 метров.

Всего в Московской области борщевиком поражено около 32 тысяч гектаров земли. Самая неблагоприятная ситуация на севере и северо-западе региона. На борьбу с агрессивным сорняком в этом году выделили полмиллиарда рублей. Работы во всех округах уже начались.

В Подольске борщевик уничтожают с помощью дронов. Они распыляют химикаты точечно в самых труднодоступных местах. Но в первую очередь обрабатывают участки вдоль дорог и возле населенных пунктов.

Информация со всей области стекается в специальный центр. На интерактивной карте отмечены все места, где был замечен большевик. Сюда же подрядчики, занимающиеся его уничтожением, присылают фотоотчеты.

"Здесь виден сухостой борщевика, который остался с прошлого года, здесь видны зеленые растения, которые прорастают в этом году. Вот результат работ, которые проводились уже в этом году", — показывает Иван Сивцов, начальник отдела мониторинга земель сельскохозяйственного назначения ГКУ Московской области "Центр агропромышленного развития".

Почти половина пораженной территории частная, и очищать ее обязан собственник. Но выполнять это требование торопятся не все. СНТ "Лотос" в Истринском районе сорняк окружил со всех сторон. Некогда плодородные поля заброшены, единственный урожай на них сейчас — это борщевик. Семена летят на участки, но самостоятельно справиться с проблемой дачники не в силах, а хозяин земли тут даже не появляется. Именно для таких нерадивых владельцев в прошлом году ввели штрафы до миллиона рублей.

"Если говорить о частниках, то всем им без исключения мы в начале этого года отправили уведомления, где четко расписали их ответственность", — объясняет Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Борьбе с борщевиком займет несколько месяцев. Навсегда же избавить Подмосковье от ядовитого сорняка планируют в течении пяти лет.

Текст: "Вести-Москва"

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