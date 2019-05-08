Сотрудник подмосковного супермаркета жестоко избил покупателя на кассе

Жестокой расправой завершился спор покупателя с продавцом в сетевом магазине в подмосковном Домодедове. Заподозренный в краже клиент, отстаивавший свою правоту, в итоге еле унес ноги от разъяренного сотрудника супермаркета. Очевидец снял стычку на видео.

Полем битвы стала кассовая зона в "Пятерочке", где сотрудники и остановили заподозренного в воровстве мужчину. Прийти к конструктивному диалогу сторонам не удалось, и тогда молодой продавец аргументированно доказал свою правоту с помощью кулаков.

Судя по кадрам, увлекшись "воспитательной работой", он потерял контроль над собой, поскольку избивал уже не оказывавшего ему сопротивления покупателя. Коллеги совладать с продавцом не смогли, но дали избитому мужчине шанс убежать, которым он не преминул воспользоваться.

Остается неизвестным, обращался ли пострадавший в полицию.