Путин о нацпроектах: людям нужен результат сейчас, а не в отдаленном будущем
С минуты молчания в память о 41 погибшем в авиакатастрофе в Шереметьеве начал президент России Владимир Путин заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На заседание в Кремль с докладами были приглашены вице-премьеры российского правительства Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.
По мнению президента, каждый губернатор обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории. Он должен погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий, подчеркнул Путин.
При этом глава российского государства добавил, что людям не интересны обещания, графики и планы, разного рода технические вопросы. Им нужен результат сейчас, а не в отдаленном будущем, отметил Путин.
"Во всяком случае, люди должны видеть, что идет процесс, он позитивный, и приводит к этим результатам", — заявил Владимир Путин.
При этом президент потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации нацпроектов, когда одна задержка тянет за собой целую цепочку других, а в итоге работа буксует. В идеале, призвал Путин, надо вообще избавиться от практики задержек.
"Мы вновь нередко, не всегда, но нередко сталкиваемся с инертным бюрократическим подходом, желанием переложить ответственность, сдвинуть массив содержательной работы на потом, — констатировал президент. — Времени на раскачку при реализации нацпроектов нет".
При этом Путин добавил, что это не просто фигура речи или безадресный призыв, а жесткое и персональное требование к правительству, министерствам и региональным и муниципальным командам.
Путин потребовал устранить все проблемы на пути реализации нацпроектов. Трансляцию заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам в прямом эфире транслирует телеканал "Россия 24".
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