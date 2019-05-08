Пожар уничтожил теплоход и дебаркадер в Самаре

В Самаре один человек погиб, еще двое получили травмы в результате взрыва и пожара на частном катере, который позже перекинулся на теплоход и дебаркадер. Очевидцы сняли на видео борьбу с огнем.

Инцидент произошел около 11 часов 8 мая в затоне Сухая Самарка на Волге. По данным СКР, во время сварочных работ на катере взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. Огонь быстро уничтожил катер, который в итоге ушел на дно, и перекинулся на дебаркадер и стоящий на ремонте теплоход "Заря".

Потушить пожар удалось только ближе к двум часам дня, к тому времени оба судна выгорели полностью. Остальные катера и корабли успели отвести к другому берегу, так что они не пострадали.

Жертвой ЧП стал один рабочий, который, по предварительным данным, утонул, сейчас его тело ищут водолазы. Двое его коллег при взрыве получили травмы и были доставлены в больницу.