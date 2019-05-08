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8 мая 201917:15

Пассажирский самолет развалился после жесткой посадки в Мьянме

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines с 33 пассажирами на борту совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП в аэропорту столицы Мьянмы, сообщает The Myanmar Times.

Bombardier Dash 8 Q400 следовал из Даки в Янгон. Из-за плохой погоды пилоту не удалось удержать лайнер на полосе, он выкатился за пределы ВПП. Кадры с места свидетельствуют о том, что у лайнера подломились стойки шасси, а сам он едва не разломился на несколько частей.

На борту, по данным Daily Star, находились 33 пассажира, никто из них и членов команды серьезно не пострадал. По другим данным, пострадали 15 из 17 пассажиров.

Воздушная гавань в настоящее время закрыта.

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