Марселино: "Валенсия" способна добиться победы над "Арсеналом"

Главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль перед ответным полуфиналом Лиги Европы против лондонского "Арсенала" выразил уверенность, что его подопечные смогут переиграть "канониров" по сумме двух матчей.

"Очевидно, что шансов завоевать путевку в следующий раунд на "Месталье" у нас выше, потому что болельщики будут нас поддерживать с первой минуты, — приводит слова Марселино официальный сайт УЕФА. – Игра будет тяжелой, и поддержка нам будет необходима. Мы убеждены, что способны добиться победы".

"Нам нужно выиграть со счетом 2:0. Я хочу умной и терпеливой игры от своих подопечных: чтобы они атаковали, но действовали осторожно. Важно сыграть надежно в обороне. В таком случае у нас будет шанс выйти в финал".

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги Европы между "Валенсией" и "Арсеналом" завершился со счетом 3:1 в пользу английского клуба. Ответный поединок состоится 9 мая в Валенсии.