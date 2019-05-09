На одессита завели уголовное дело за красный флаг и георгиевскую ленту

Полиция Одесской области завела дело в отношении местного жителя за то, что он приехал на торжества по случаю праздника Победы с красным флагом.

С 2015 года на Украине объявлена "борьба с коммунистической символикой". Под запретом оказались красные флаги, звезды и другая атрибутика советской эпохи. В 2017 году под запрет попала и георгиевская ленточка. Ее можно демонстрировать только в музеях.

Инцидент произошел в одном из сел Измаильского района Одесской области. Мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы с красным флагом и привязанной к велосипеду, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу региона. Открыто уголовное дело по статье о распространении коммунистической символики, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении "нарушителя" составлен административный протокол за использование георгиевской ленточки.

Ранее в Киеве была задержана украинская активистка, шедшая на праздничные мероприятия в футболке с узором, напоминающем расцветку георгиевских лент.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия стремится "присвоить себе совместную победу" стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Порошенко отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные соединения нацистов и окончательно решилась судьба войны.