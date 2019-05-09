Эстония напомнила России об "отнятых" территориях

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории.

В настоящее время Хельме замещает премьер-министра страны Юри Ратаса во время его отсутствия в Эстонии. В четверг, 9 мая, глава МВД провел заседание эстонского правительства.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, Хельме указал, что 5,2 процента территории Эстонии до сих пор находится в руках России, однако не уточнил, о какой именно территории идет речь.

"Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", — подчеркнул министр, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем Хельме отметил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права и "воевать с Россией" не собирается.

В посольстве РФ в Таллине по этому поводу сообщили, что Хельме, вероятно, имеет в виду часть Печорского района, а также Ивангород. По Тартускому договору, который Советская Россия и Эстония заключили 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что после вхождения Эстонии в состав СССР Тартуский мирный договор утратил силу. Однако политики в Таллине с этим не согласны.

Пограничный договор между РФ и Эстонией главы МИД двух стран подписали в феврале 2014 года, теперь он должен быть ратифицирован российским и эстонским парламентами.