Баскетболист ЦСКА Клайберн включен в сборную Евролиги 2018/19

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн был включен в список пяти лучших баскетболистов текущего сезона Евролиги. По итогам 33 сыгранных матчей регулярного чемпионата Евролиги американец в среднем набирал 13,2 очка.

Кроме того, в активе Клайберна также 6,9 подбора, 1,5 передач и 1.1 перехвата. Первая символическая сборная определялась по итогам голосования журналистов и болельщиков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт турнира, помимо столичного армейца в список вошли защитник греческого "Панатинаикоса" Ник Калатес, центровой литовского "Жальгириса" Брэндон Дэвис, а также два игрока турецкого "Фенербахче" – разыгрывающий Костас Слукас и форвард Ян Веселы.

Напомним, что ЦСКА завершил регулярный чемпионат на втором месте, пропустив вперед лишь "Фенербахче". Обыграв в плей-офф испанскую "Басконию", баскетболисты армейского клуба пробились в "Финал четырех", где сыграют в мадридским "Реалом".