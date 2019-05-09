США арестовали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций

США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию американского министерства юстиции, судно использовалось для перевозки угля из КНДР, а поставки угля из этой страны находятся под санкциями ООН и США.

Отмечается, что это первый случай, когда США задержали северокорейское судно за нарушение санкций.

Судно арестовано на американской территории, иск о его конфискации подан в федеральный суд Манхэттена.