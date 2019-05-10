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10 мая 201906:03 Анна Сорокина

В Сочи подходит к финишу фестиваль Ночной хоккейной лиги

Восьмой фестиваль Ночной хоккейной лиги проходит в Сочи. За кубок и главный приз соревнований боролись около сотни команд из разных городов России. Финал состоится уже в пятницу.

В Сочи любители хоккея соревнуются за чемпионство Ночной хоккейной лиги. Проводится фестиваль по инициативе президента России с 2011 года и каждый раз собирает все больше участников. В этом году это 963 команды из 76 регионов. На финал в Сочи приехали 162 команды. 10 мая на льду разыграют Кубок Крутова.

Чтобы побороться за Кубок Крутова, игроки выдержали серьезные нагрузки — сначала был отбор в регионах. Потом финал, где на сочинском льду каждая команда провела 6 матчей за 6 дней. Но они не показывают усталости. Ведь на трибунах — самые близкие болельщики.

Победитель получит грант в 100 миллионов рублей на строительство ледовой арены в своем городе. За победу в Кубке Крутова сегодня будут соревноваться команды "Скон-Урал" из Свердловской области и калининградские хоккеисты — команда "Запад России". Игру финалистов по достоинству оценили чемпионы и призеры Ночной лиги прошлых лет.

В пятницу состоится главное событие лиги — гала-матч. По традиции, в нем участвуют игроки-любители, легенды отечественного хоккея, представители шоу-бизнеса. Продлится фестиваль до 16 мая. Впереди — битва молодежных и женских команд.

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