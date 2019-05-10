Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер: наша мечта осталась неосуществленной

"Айнтрахт" из Франкфурта был близок к тому чтоб выйти в финал Лиги Европы. Но обладатель Кубка Германии уступил в серии пенальти лондонскому "Челси" 3:4. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер заявил, что несмотря на неудачу, гордится своей командой. "Увы, наша мечта не осуществилась, и мы разочарованы этим. Но я горжусь командой и тем, как мы играли в Лондоне. Мы заставили людей говорить о нашей команде в текущем сезоне, и это большой успех".

Австриец Ади Хюттер возглавил "Айнтрахт" прошлым летом, заменив на этом посту Нико Ковача. Который, в свою очередь, стал тренером "Баварии".