Расхождения по вопросу мирного договора между Россией и Японией остаются значительными

Между Россией и Японией сохраняются значительные расхождения по вопросу мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегой из Японии Таро Коно.

В начале встречи Лавров выразил надежду на то, что переговоры и консультации позволили лучше понять, в чем заключаются расхождения позиций. В то же время министр отметил, что эти расхождения весьма значительны. По словам Лаврова, необходимо понять, где есть резервы для сближения подходов российской и японской сторон.

"Подобное всеобъемлющее понимание ситуации принципиально важно для реалистичной оценки перспектив переговорного процесса", – подчеркнул в ходе встречи министр Российской Федерации.

Ранее уже состоялись два раунда переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Также был ряд консультаций между их заместителями.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Позиция российской стороны заключается в том, что Южные Курилы вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, потому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В свою очередь в Токио продолжают заявлять, что заключение мирного договора возможно лишь после решения проблем с "северными территориями", которые находятся "под оккупацией".

Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи на основании совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, но лишь после заключения мирного договора, который до сих пор не подписан.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор "без предварительных условий", но японский посол назвал такое предложение неприемлемым.

Лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД вести переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Первый раунд российско-японских переговоров состоялся в Москве 14 января.