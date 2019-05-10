Криштиану Роналду назвал Месси лучшим игроком мира

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение испанской "Барселоны" в ответном полуфинале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:4). Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов.

"Несправедливо выделять виновников поражения. У "Барселоны" выдающаяся команда и лучший игрок мира – Лионель Месси, – приводит слова Роналду "Спорт-экспресс" со ссылкой на Standart. – Я читал, что проиграли другие игроки, а выигрывает "Барса" благодаря Месси".

"Однако это огромная несправедливость в отношении остальных игроков и тренерского штаба. "Барселона" – отличная команда с хорошими игроками и тренерами. Нужно быть осторожнее с критикой. Жаль, что финал Лиги чемпионов будет без испанского клуба, но "Ливерпуль" больше заслужил финал".