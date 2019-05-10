Россияне завоевали серебро этапа Мировой серии по прыжкам в воду

В Казани стартовал этап Мировой серии по синхронным прыжкам в воду с вышки. Завершились мужские соревнования, которые ознаменовались медалями российских спортсменов. Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли серебро.

Результат российских прыгунов в воду составил 403,02 балла. Победу же одержали Хао Ян и Цзюньцзе из Китая, которые набрали 444,18 балла. Замкнули пьедестал призеров британские спортсмены Мэттью Ли и Дэйли Томас с результатом 395,82 балла.

Казанский этап Мировой серии завершится 12 мая.