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10 мая 201919:24

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

EPA

В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею. Первый день соревнования ознаменовался убедительной победой сборной России, которая встречалась с командой Норвегии. Поединок завершился с победы над скандинавской дружиной – 5:2.

Подопечным Ильи Воробьева удалось открыть счет уже на девятой минуте встречи после точного броска Евгения Дадонова. До перерыва россияне смогли развить свой успех, когда заброшенной шайбой отметился Артем Анисимов.

Во втором игровом отрезке хоккеисты "Красной машины" продолжили начатое в первые 20 минут игры, поразив ворота норвежского голкипера еще дважды. До крупного счет довели Никита Кучеров и все тот же Дадонов.

Заключительный период запомнился пятой шайбой России в исполнении Никиты Гусева. Однако ознаменовать победу игрой на ноль не удалось – на 57 минуте Томас Валькве Ольсен все-таки распечатал ворота Андрея Василевского, а спустя полторы минуты Юнас Холес установил окончательный счет – 5:2, в пользу сборной России.

Россия набрала 3 очка в группе "В" и вышла на первое место. Следующим соперником российской сборной станет Австрия. Матч состоится 12 мая в 13:15 по московскому времени.

В параллельном матче группы "А" Финляндия со счетом 3:1 обыграла сборную Канады.

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