Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги

В Сочи завершился восьмой сезон Ночной хоккейной лиги – всероссийского турнира любительских команд. Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче.

В гала-матче встретились "Легенды хоккея", в составе которой на лед вышли Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, выдающиеся хоккеисты Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов, Павел Буре. и "Сборная Ночной хоккейной лиги", за которую играли губернатор Московской области Андрей Воробьев, джазмен и саксофонист Игорь Бутман, генеральный директор Норникеля Владимир Потанин, председатель совета директоров КХЛ и президент ХК СКА Геннадий Тимченко. "Легенды хоккея" победили 14?7. Первую шайбу в их составе забросил президент страны. Всего на счету Владимира Путина 10 голов.

Победителем турнира стала команда из Екатеринбурга "Скон-Урал". Это третий подобный успех любителей с Урала. В 2014 году чемпионом становился "Неоплан" из Екатеринбурга, а "Авто". Победители получили награду из рук президента России.