Махачкалинский "Анжи" проиграл в матче 28 тура чемпионата России по футболу тульскому "Арсеналу" и потерял шансы остаться в российской премьер-лиге. Но это еще не самая большая неприятность клуба из Дагестана. "Анжи" может прекратить существование.

Как сообщил после игры главный тренер "Анжи" Магомед Адиев, клуб может лишиться профессионального статуса. " Пока все идет к прекращению существования. Остается надежда на то, что за оставшееся до конца сезона время появятся люди, небезразличные к судьбе "Анжи", и они способные помочь потенциальными спонсорами? Я — заточен на спортивной составляющей и не касаюсь этих вопросов", — приводит слова Адиева ТАСС.

Сам Адиев подтвердил, что покинет "Анжи" по окончанию сезона. Тренер уже пытался уйти после игры с "Краснодаром", но его уговорили остаться до конца чемпионата.