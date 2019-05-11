Взрыв в столице Колумбии: число раненых увеличилось до 26 человек

Число пострадавших в результате взрыва в столице Колумбии Боготе увеличилось до 26 человек, среди них – 16 несовершеннолетних. Такие данные сообщило издание Heraldo.

Ранее СМИ сообщали о 10 пострадавших. Число жертв не изменилось – при взрыве в Боготе погибли четыре человека.

По данным правоохранителей, причиной взрыва стали неосторожные манипуляции с порохом внутри здания. Как полиция предполагает, там заготавливались приспособления для игры в tejo. Игра заключается в метании камня специальной формы или металлического диска, при этом в ограниченном пространстве надо задеть конверты с порохом.

Ранее говорилось о том, что взрыв прогремел на фабрике пиротехники или в жилом доме взорвались газовые баллоны.

В результате ЧП пострадали несколько машин и жилых строений по соседству, передает РИА Новости.