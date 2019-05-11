Марию Бутину увезли из тюрьмы в Александрии, ее местоположение неизвестно

Россиянку Марию Бутину увезли из изолятора в Александрии (штат Вирджиния). Ее местоположение неизвестно, передает РИА Новости. Адвокат Роберт Дрисколл подтвердил, что Бутина покинула тюрьму.

Ранее тюремная база США выпустила уведомление, согласно которому 10 мая 2019 года россиянка была переведена из-под юрисдикции офиса шерифа Александрии.

Бутина, обвиняемая в работе на иностранное правительство, приговорена к 18 месяцам лишения свободы. Она является федеральной заключенной, ее переводом в другую тюрьму занимаются федеральные маршалы.