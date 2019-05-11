Участие Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку под вопросом

Финальный матч футбольной Лиги Европы, в котором сыграют английские "Арсенал" и "Челси", пройдет в этом году в столице Азербайджана. В этой связи неясно, сможет ли выступить в Баку лидер сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян.

Как известно, Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за споров о принадлежности Нагорного Карабаха. И по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы, в котором "Арсенал" играл в гостях с азербайджанским "Карабахом".

Пока ни одна сторона эту тему всерьез не поднимала, однако наверняка у руководства "Арсенала" будут вопросы к азербайджанской стороне. Единственной, кто пока дал комментарий по поводу возможного приезда Мхитаряна в Баку стала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых приняли участие армянские спортсмены, — цитирует Абдуллаеву издание "Футбол". – Спорт вне политики".