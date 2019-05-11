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Brexit 38 минут назад
Консерваторы ждут от Терезы Мэй точной даты ее отставки
Премьер Великобритании Тереза Мэй в среду, 15 мая, может назвать дату своей предстоящей отставки. Об этом рассказал "Би-Би-Си" глава Комитета 1922 партии консерваторов в Палате общин сэр Грэм Брэйди.
Мэй ранее обещала уйти в отставку, когда парламент ратифицирует предлагаемую ею сделку по Brexit. Некоторые парламентарии хотели бы, чтобы Мэй назвала точную дату, и именно в ответ на соответствующий вопрос премьер предложила "прийти и встретиться" с членами Комитета 1922. По словам Брэйди, он ожидает "четкого понимания" сроков ухода Мэй после этой встречи.
Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, однако крайний срок для Brexit был сдвинут на 31 октября из-за разногласий в парламенте по поводу того, как именно это должно произойти.
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