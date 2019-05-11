Тренер "МанСити" Гвардиола: мы испытываем давление, но это приятно

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии заключительного тура чемпионата Англии по футболу поделился ожиданиями от матча с "Брайтоном", который может принести "горожанам" второе чемпионство подряд в АПЛ. Он признался, что его команда испытывает давление, но это его не беспокоит.

"Когда мы отставали от "Ливерпуля" на три очка, некоторые говорили, что в роли преследователя чувствуешь себя даже лучше, чем лидер, который испытывает постоянное давление. Но это не так. Мы выиграли 13 матчей подряд и заслуженно идем на первом месте. Да, мы испытываем давление, но это приятно", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

"Трудно выиграть один раз чемпионат Англии, а повторить успех гораздо сложнее. Но мы готовы к этому. Игроки чувствуют давление, нервничают. Все понимают, что в игре с "Брайтаном" будет непросто. Наша задача – быть агрессивными и сосредоточенными. Нам нужно постараться забить как можно больше мячей", – добавил испанский специалист.

Напомним, что 12 мая в чемпионате Англии состоится последний тур. "Манчестер Сити" на одно очко опережает "Ливерпуль", который завтра сыграет дома с "Вулверхэмптоном". Все встречи начнутся в 17:00 по московскому времени.