Бутина нашлась в Northern Neck

Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу, штат Виргиния, сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл. Накануне он заявил, что Бутину увезли из изолятора в Александрии, и ее местоположение неизвестно.

Согласно уведомлению официальной тюремной базы США, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Бутину перевели из-под юрисдикции офиса шерифа Александрии 10 мая.

30-летная Мария Бутина была арестована 15 июля 2018 года в Вашингтоне, накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ее обвинили в работе на иностранное правительство и приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Москва неоднократно заявляла, что обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы и требовала ее освобождения.