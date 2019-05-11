"Его имя – Лещенко": Джулиани назвал одного из врагов Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка, Рудольф Джулиани, который отменил запланированный на ближайшие дни визит на Украину, в числе врагов американского лидера назвал депутата Верховной рады. "Его имя — Лещенко", — объявил юрист, добавив, что этот человек был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года.

Сергей Лещенко, "обнародовал "черную книгу" (так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов), в которой фигурировал бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, утверждает Джулиани. Переданные Лещенко материалы американский адвокат назвал подделкой.

Кроме того, Джулиани заявил, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил от 3 до 10 миллионов долларов от "коррумпированного украинского олигарха, скрывающегося в России".

Адвокат президента США должен был отправиться в Киев, чтобы встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по словам Джулиани, он решил отменить поездку, так как" столкнулся бы в Киеве с группой людей, которые являются врагами президента Трампа и, в некоторых случаях, врагами США.

Депутат Лещенко, комментируя эту информацию заявил, что Джулиани понял, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко его систематически обманывал. Парламентарий также опроверг сведения о том, что "черная бухгалтерия" сфальсифицирована, поскольку результаты экспертизы доказывают обратное. По мнению Лещенко, Луценко "по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью: сохранить свою должность генпрокурора", пишет "Интерфакс".

Ранее Джулиани объяснил, что отменил визит на Украину, потому что не хочет ехать "к группе людей, которые являются врагами президента США".