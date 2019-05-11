РПЦ: человеческие жизни не могут быть оплачены репарациями

Предметом политического торга назвал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион желание Греции получить от Германии репарации за Первую и Вторую мировые войны. Это произошло в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"​​​.

Митрополит четко разделил: одно дело, когда Германия выплачивала деньги за нанесенный ущерб сразу после бомбардировок, другое – возвращаться к этой тебе спустя больше чем полвека. И подчеркнул, что человеческую жизнь нельзя вернуть никакими деньгами.

В апреле греческий премьер Алекс Ципрас заявил о намерении отправить вербальную ноту Германии с требованием репараций.