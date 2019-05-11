Сафари в Бенине: Макрон встретил освобожденных заложников

Во Францию прибыли трое освобожденных заложников, которые были похищены в Бенине 1 мая. Самолет с французами Патриком Пиком и Лораном Лассимуйя, а также гражданкой Южной Кореи, имя которой не называется, приземлился в военном аэропорту Виллакубле вечером в субботу, 11 мая. Там их встречали президент Эммануэль Макрон, министр обороны Флоранс Парли и глава МИД Жан-Ив ле Дриан.

Бывшие заложники не стали общаться с журналистами. После прилета их провели в отдельный зал, где они встретились со своими близкими, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

1 мая четыре человека, в том числе двое французских граждан, не вернулись в отель после сафари по северо-восточной части парка в Бенине. Их искали правоохранительные органы страны, которые координировали свои действия с французскими властями и неправительственной организацией "Африканские парки".

В минувшую пятницу, 10 мая, президент Франции сообщил, что пропавшие люди попали в заложники. Их освободили в ходе военной операции, проведенной французскими войсками ночью в четверг на севере Буркина-Фасо. Во время операции погибли двое военнослужащих.

Макрон приветствовал освобождение заложников и поздравил французскую армию с успехом. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших французских солдат.