Взрыв газа: власти Ростовской области помогут семьям погибших и пострадавших

Власти Ростовской области окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный, а также досконально разберутся в причинах случившегося. Об этом сообщил в "Твиттере" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По последним данным, в результате взрыва в 16-квартирном двухэтажном доме ночью 12 мая погибли два человека, в том числе ребенок, и еще двое пострадали. В поселке введен режим ЧС.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины, рассказали ТАСС в пресс-службе главка МЧС России по региону. По словам представителя ведомства, больше под завалами никого нет. Поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены.

Взрыв газа повредил в общей сложности семь квартир, три из них полностью разрушены. Дом в настоящее время отключен от газоснабжения. Конструкцию здания обследуют на прочность с помощью комплекса "Стрела-П": существует угроза обрушения.

В Чистоозерном организован штаб по ликвидации последствий ЧП, передает "Интерфакс" со ссылкой на управление информационной политики правительства области. Известно, что в пострадавшем от взрыва доме в марте этого года проводились поквартирный осмотр и опрессовка газового оборудования, а также проверка подводящих газовых сетей.