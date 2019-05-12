Рене Фазель: топ-сборные попросили изменить формат плей-офф чемпионатов мира

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель объяснил, почему был изменен формат полуфиналов на чемпионатах мира перед нынешним турниром. По словам главы IIHF, такое решение принималось по просьбе представителей ведущих сборных мира.

Напомним, что теперь в полуфинале команда с наивысшим посевом по итогам групповой стадии встретится с соперником с наименьшим номером посева. "Решение об изменении формата было инициировано участниками турнира, в частности, поменять формат попросили топ-команды", – цитирует Фазеля ТАСС.

Нововведение усложнит жизнь более слабым командам. Даже если они выиграют в четвертьфинале у одного из фаворитов турнира, в полуфинале все равно получат соперника с более высоким номером посева.

Кроме того, было принято решение отказаться от буллитов в финальном матче чемпионата мира. Теперь соперники будут проводить овертаймы в формате "три на три" до первой заброшенной шайбы.

Напомним, что нынешний чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в Словакии. Турнир завершится 26 мая.