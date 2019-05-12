Полиция ищет подростка, спровоцировавшего фатальное массовое ДТП в Петербурге

По факту столкновения автобуса, трамвая и легкового автомобиля, произошедшего вечером в минувшую субботу, 11 мая, на улице Бухарестской во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС, основной подозреваемый – 17-летний ученик 11 класса, который, предположительно, мог находиться за рулем автомобиля Chevrolet Aveo.

Юноша не справился с управлением, Chevrolet врезался в попутный автобус Iveco, после чего оба транспортных средства пробили ограждение, перевернулись и вылетели на трамвайные пути, где произошло столкновение с трамваем.

Камера наблюдения частично зафиксировала момент ЧП, а очевидцы сняли на видео последствия.

Предполагаемый виновник ДТП и его спутники бросили машину и скрылись.

В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадавших оказались в больнице.