Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео

Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая. Инцидент, произошедший в воскресенье, 12 мая, снял на видео один из очевидцев.

По предварительным данным, озвученным специализированным порталом Aviation Safety Network, экипаж воздушного судна, выполнявшего внутренний рейс из Янгона, доложил диспетчеру о проблемах с передней стойкой шасси.

В итоге самолет приземлился на две стойки, через несколько секунд опустившись на нос. Embraer погасил скорость, высекая искры из покрытия взлетно-посадочной полосы, и остановился.

К счастью, никто из 89 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Напомним, что 5 мая "Сухой Суперджет-100", принадлежащий "Аэрофлоту", вспыхнул после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. В результате трагедии погиб 41 человек.