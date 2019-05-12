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12 мая 201915:23

Украинские абордажники "захватили и уничтожили противника"

Global Look Press

На Украине проходят учения, в ходе которых отрабатывается захват судов абордажными группами с воздуха и моря.

Как сообщил в воскресенье, 12 мая, Генштаб Вооруженных сил Украины, абордажные группы 73-го морского центра специального назначения командования Сил специальных операций ВСУ в рамках учений "захватили и уничтожили противника" в открытом море.

"Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с разных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах", — цитирует сообщение украинского Генштаба ТАСС. Там добавили, что в условиях ближнего боя "задержан и уничтожен условный противник" на палубе корабля. Видео учений Генштаб опубликовал на своей странице в Facebook.

Тренировки по захвату судов абордажными группами начались в апреле.

До этого совместные учения в Черном море провели украинский ракетный катер "Прилуки" и разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87. Они выполнили задачи по тактическому маневрированию, а также по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.

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