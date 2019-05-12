Обман Порошенко и безвластие Зеленского

На Украине избранному президенту Зеленскому не спешат отдавать власть. Прикормленная Порошенко Верховная Рада до сих пор не назначила дату инаугурации. Интрига в том, что если Зеленский займет должность до 27 мая, то может эту Раду распустить. Если позже, то жить ему с этим враждебным ему составом парламента еще полгода. Это означает, что ни одна его инициатива через законодателей не пройдет, а осенью еще неизвестно, какой расклад сил сложится.

Тем временем остающийся последние дни у руля Порошенко раздает новые должности в армии, силовых структурах и судейском корпусе, расставляя своих людей на ключевые посты. Еще он массово производит полковников в генералы десятками и раздает награды. Например, глава СБУ Василий Грицак вдруг стал Героем Украины.

Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая и даже выступил с язвительным экстренным телеобращением. "Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить. Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде Украины: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая", — заявил Зеленский.

Любопытная ситуация с раскольнической Церковью на Украине. Бывший Патриарх Филарет бывшего Киевского Патриархата хочет восстановить и свое патриаршество, и свой патриархат за счет раскола вновь образованной под Стамбульским Патриархом так называемой Православной Церкви Украины – ПЦУ во главе с Епифанием. Епифаний и Филарет — как кошка с собакой — ни разу после образования ПЦУ даже вместе не служили. Филарет, видать, понял, что Порошенко обвел его вокруг пальца, вот теперь "колет" уже ПЦУ, собирая епископов на братскую беседу. Да и зачем им всем Стамбул?

Олигарх Коломойский дал свежее интервью, сидя все еще в Израиле. Интересно место, где он ощущает себя во власти и уже говорит "мы". Например, когда речь заходит о составе будущей администрации избранного президента.

"Если Зеленскому не надо лично обогащаться, то это не факт, что не надо окружению обогащаться. Поэтому риски есть. Начнут хотеть обогащаться, полагая, что пришло их время. Но, поверьте мне, мы никому ничего не позволим", — сказал Коломойский. Вы слышали это "мы"? Произнесено вполне себе уверенно.