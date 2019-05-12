Умер главред "Интерпресса" Александр Николаев

В возрасте 65 лет скончался главный редактор "Интерпресса" Александр Николаев. У него случился приступ перед началом матча с ЦСКА на территории "Газпром Арены". И его сердце остановилось.

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.