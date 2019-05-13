Крупное ДТП в Таиланде: 21 пострадавший

В Таиланде в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадал, как минимум, 21 человек. Всего автобус перевозил 43 пассажира

По данным местных спасателей, по не установленной пока причине перевозивший пассажиров автобус съехал с шоссе и перевернулся, передает ТАСС. Все пострадавшие госпитализированы.