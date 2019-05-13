Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 мая 201907:26

Крупное ДТП в Таиланде: 21 пострадавший

EPA

В Таиланде в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадал, как минимум, 21 человек. Всего автобус перевозил 43 пассажира

По данным местных спасателей, по не установленной пока причине перевозивший пассажиров автобус съехал с шоссе и перевернулся, передает ТАСС. Все пострадавшие госпитализированы.

Сейчас

13:08

Перед Сочи Помпео поедет в Брюссель

12:30

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа

12:30

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

12:23

СКР: идентифицированы 40 погибших в авиакатастрофе SSJ-100

12:02

Стилист Зверев пришел на суд в короне

09:49

Авиакатастрофа в Шереметьеве: ДНК-пробы взяты у родственников всех погибших

09:45

Следующие длинные выходные будут только через полгода

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

1 час назад
Перед Сочи Помпео поедет в Брюссель

Перед Сочи Помпео поедет в Брюссель

21 минута назад
СКР: идентифицированы 40 погибших в авиакатастрофе SSJ-100

СКР: идентифицированы 40 погибших в авиакатастрофе SSJ-100

58 минут назад

Трансляции

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:10

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

1 час назад
Часть пепла Доренко захоронят, часть - развеют над Крымом

Часть пепла Доренко захоронят, часть - развеют над Крымом

2 часа назад
Разин пригласил брата Кокорина в "Ласковый май"

Разин пригласил брата Кокорина в "Ласковый май"

1 час назад
В Тель-Авиве прошла церемония открытия "Евровидения"

В Тель-Авиве прошла церемония открытия "Евровидения"

9 часов назад
Стилист Зверев пришел на суд в короне

Стилист Зверев пришел на суд в короне

1 час назад
В России могут усложнить процедуру развода

В России могут усложнить процедуру развода

2 часа назад
В Москве дожди сменятся солнечными холодами

В Москве дожди сменятся солнечными холодами

2 часа назад
Криштиану Роналду назвал капитана "Ромы" Флоренци карликом

Криштиану Роналду назвал капитана "Ромы" Флоренци карликом

4 часа назад
В рубашке родился: в Благовещенске мальчик угодил под две машины и выжил

В рубашке родился: в Благовещенске мальчик угодил под две машины и выжил

3 часа назад
Проблемы Superjet-100: один самолет вернулся в Шереметьево, другой задержан в Толмачеве

Проблемы Superjet-100: один самолет вернулся в Шереметьево, другой задержан в Толмачеве

4 часа назад
Нужна помощь: Арину Сапожкову спасет этапная хирургия

Нужна помощь: Арину Сапожкову спасет этапная хирургия

5 часов назад
Александр Емельяненко избежал суда и штрафа

Александр Емельяненко избежал суда и штрафа

18 минут назад
Четыре машины сгорели в Новой Москве: авто взорвалось во время ремонта

Четыре машины сгорели в Новой Москве: авто взорвалось во время ремонта

19 минут назад
Церемония открытия "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. Фотолента

Церемония открытия "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. Фотолента

34 минуты назад
В саратовской квартире потолок упал на кровать хозяев

В саратовской квартире потолок упал на кровать хозяев

1 час назад
Вкусный май: гастрофестивали конца весны

Вкусный май: гастрофестивали конца весны

1 час назад
Шведы построили гостиницу для насекомых

Шведы построили гостиницу для насекомых

2 часа назад
Заправщик дважды прокатился на капоте из-за 38 литров бензина. Видео

Заправщик дважды прокатился на капоте из-за 38 литров бензина. Видео

3 часа назад
В Приморье подростки спасли тонущего дайвера

В Приморье подростки спасли тонущего дайвера

3 часа назад
Израиль построит поселок в честь Трампа на Голанских высотах

Израиль построит поселок в честь Трампа на Голанских высотах

3 часа назад
Следующие длинные выходные будут только через полгода

Следующие длинные выходные будут только через полгода

3 часа назад
Выборы в Литве: кто бы ни стал президентом, политика в отношении России не изменится

Выборы в Литве: кто бы ни стал президентом, политика в отношении России не изменится

4 часа назад
Конте согласился возглавить "Интер"

Конте согласился возглавить "Интер"

5 часов назад
Три африканских футболиста разделили "Золотую бутсу" английской премьер-лиги

Три африканских футболиста разделили "Золотую бутсу" английской премьер-лиги

6 часов назад
Французам надоедает бунтовать

Французам надоедает бунтовать

7 часов назад
Мостранспорт настоятельно рекомендует не пользоваться личным транспортом в столице из-за грозы

Мостранспорт настоятельно рекомендует не пользоваться личным транспортом в столице из-за грозы

8 часов назад
Сергей Аксенов: большинство туристов в Крыму - с Украины

Сергей Аксенов: большинство туристов в Крыму - с Украины

8 часов назад
В ЛНР упростили выдачу российских паспортов гражданам

В ЛНР упростили выдачу российских паспортов гражданам

8 часов назад
Жан-Люк Меланшон призвал Евросоюз прекратить нагнетать антироссийские настроения

Жан-Люк Меланшон призвал Евросоюз прекратить нагнетать антироссийские настроения

8 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 13 мая 2019 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 13 мая 2019 года

10 часов назад
1 482
После выборов в Индонезии ушли из жизни сотни сотрудников избиркомов

После выборов в Индонезии ушли из жизни сотни сотрудников избиркомов

12 часов назад
В России продолжают гореть тысячи гектаров

В России продолжают гореть тысячи гектаров

12 часов назад
Валерий Гергиев дал концерт памяти Майи Плисецкой в "Зарядье"

Валерий Гергиев дал концерт памяти Майи Плисецкой в "Зарядье"

12 часов назад
В Москве начинается сезон отключения горячей воды

В Москве начинается сезон отключения горячей воды

13 часов назад
Массовое ДТП в Испании: 25 пострадавших

Массовое ДТП в Испании: 25 пострадавших

14 часов назад
"Зенит" получил золотые медали и кубок чемпионов России

"Зенит" получил золотые медали и кубок чемпионов России

15 часов назад
"Бессмертный полк": великая народная река разлилась по стране

"Бессмертный полк": великая народная река разлилась по стране

15 часов назад
Помутнение сознания: история про русского кита-шпиона

Помутнение сознания: история про русского кита-шпиона

15 часов назад
Как Россия отметила День Победы

Как Россия отметила День Победы

16 часов назад
Обман Порошенко и безвластие Зеленского

Обман Порошенко и безвластие Зеленского

16 часов назад
Вашингтон провоцирует "ядерного джинна"

Вашингтон провоцирует "ядерного джинна"

16 часов назад
Российские студенты приняли участие в "Марше жизни" в Освенциме

Российские студенты приняли участие в "Марше жизни" в Освенциме

16 часов назад
Путин объяснил, почему его отец не участвовал в параде 1945-го

Путин объяснил, почему его отец не участвовал в параде 1945-го

16 часов назад
На суда ОАЭ напали диверсанты

На суда ОАЭ напали диверсанты

17 часов назад
Емельяненко-младший оштрафован и отпущен из полиции

Емельяненко-младший оштрафован и отпущен из полиции

17 часов назад
Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами

Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами

17 часов назад
Киселёв прокомментировал смерть Доренко

Киселёв прокомментировал смерть Доренко

17 часов назад
В США замечены С-300

В США замечены С-300

17 часов назад
Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

Атака на Pearl Continental: убиты пять человек

17 часов назад
Песков анонсировал серию совещаний по военной тематике

Песков анонсировал серию совещаний по военной тематике

18 часов назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

08.05.2019 10:22