Яя Туре не спешит завершать карьеру

Полузащитник "Олимпиакоса" Яя Туре опроверг информацию о скором завершении карьеры. Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщал, что ивуариец в ближайшее время станет тренером в одном из российских клубов.

"Я собираюсь стать тренером и получить лицензию. Однако это не означает, что я заканчиваю играть. Думаю, что буду выступать еще пару сезонов и только потом приступить к тренерской деятельности", — написал 35-летний Туре на своей странице в социальной сети.

Яя Туре – один из сильнейших футболистов в истории Кот д'Ивуара. Он выступал за бельгийский "Беверен", донецкий "Металлург", где выучил русский язык, "Монако", "Барселону" и "Манчестер Сити". Последний сезон африканец провел в греческом "Олимпиакосе".