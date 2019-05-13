По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в Прикамье ожидается пик весеннего половодья. К опасным, максимальным отметкам могут подойти реки Вишера и Колва, на севере региона. Из-за того, что в майские праздники из-за аномальной жары они резко начали таять, в воде оказались сразу несколько территорий. Особенно серьезная ситуация сложилась в поселке Яйва.

На месте сейчас находится корреспондент Мария Шилова. Она вышла на прямую связь со студией.