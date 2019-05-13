Стилист Зверев пришел на суд в короне

В Тверском суде Москвы сегодня рассматривается дело в отношении Сергея Зверева о нарушении им правил проведения одиночного пикета. В здание суда стилист явился в короне, передает РИА Новости. Поддержать артиста пришло большое количество слушателей, на входе даже случилась давка. Причем среди почитателей звезды были замечены и несколько девушек в коронах, как у Зверева.

В начале марта Сергей Зверев встал у стен Кремля с плакатом, на котором было написано "Против строительства завода на Байкале". Фотографию этого одиночного пикета он опубликовал на своей страничке в соцсетях.

Позднее его вызвали в полицию для составления протокола о нарушении статьи "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" КоАП, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ.

Как пояснили ранее юристы, в случае со Зверевым нарушением стало проведение акции у резиденции главы государства, которой и является Кремль. В итоге суд приговорил "венценосца", попытавшегося защитить Байкал на одиночном пикете, к штрафу в 15 тысяч рублей