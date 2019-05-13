В тверском Центре спасения 16 медвежат-сирот готовят к жизни на свободе

В Центре спасения неподалеку от деревни Бубоницы Торопецкого района Тверской области медвежат-сирот готовят к самостоятельной жизни на свободе. В настоящее время там проживают 16 медвежат из разных регионов страны.

Как отмечает Екатерина Пажетнова, сотрудник Центра, пока медвежата маленькие, их кормят молоком с добавлением витаминов. Также в рационе обязательно присутствуют яйца, кальцесодержащие препараты, необходимые для развития. Весной с появлением первой травы малышей выпускают в вольер, там они учатся самостоятельной жизни в естественной среде. А осенью они отправятся туда, откуда их привезли. Так, в феврале истощенных малышей доставили из Псковской и Вологодской областей, а в апреле – из Смоленской и Астраханской областей.

Как напоминает ГТРК "Тверь", чаще всего медвежата остаются сиротами. когда весной медведицы, испугавшись лесозаготовительной техники, покидают свои берлоги и в большинстве случаев уже не возвращаются. И конечно, из-за браконьерской деятельности.

Стоит отметить, что Центр спасения для медвежат-сирот в Торопецком районе заработал еще в 1990 году. За почти 30 лет было спасено, выращено и отпущено в дикую природу более 200 животных.