Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает Sky News, в прокуратуре при этом пояснили, что поскольку Ассанж в настоящее время находится в заключении в Великобритании, то обстоятельства позволяют (если это потребуется) экстрадировать его в Швецию.

При этом шведская прокуратура рассчитывает получить решение Британии о его экстрадиции до августа 2019 года, когда истекает срок давности данного дела, сообщает "Россия 24".

Экстрадиции основателя WikiLeaks добиваются и США. В первых числах мая британский суд дал американским властям 65 дней, чтобы юридически обосновать свой запрос.

На предшествующем этому судебном заседании Ассанж, который участвовал в заседании дистанционно, по видеосвязи, заявил, что отказывается сдаваться США и напомнил, что занимался не шпионской, а журналистской деятельностью.

При этом его адвокат опасается, что Ассанжа в США обвинят в военном шпионаже, за что в этой стране ему может грозить смертная казнь.

Через несколько дней после этого заседания основателя WikiLeaks навестили в в тюрьме Белмарш главный редактор этого ресурса Кристинн Храфнссон и американская актриса Памела Андерсон. Они рассказали, что Ассанж подавлен, но не сломлен.