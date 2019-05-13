Тема:
Джулиан Ассанж и WikiLeaks 1 час назад
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Как передает Sky News, в прокуратуре при этом пояснили, что поскольку Ассанж в настоящее время находится в заключении в Великобритании, то обстоятельства позволяют (если это потребуется) экстрадировать его в Швецию.
При этом шведская прокуратура рассчитывает получить решение Британии о его экстрадиции до августа 2019 года, когда истекает срок давности данного дела, сообщает "Россия 24".
Экстрадиции основателя WikiLeaks добиваются и США. В первых числах мая британский суд дал американским властям 65 дней, чтобы юридически обосновать свой запрос.
На предшествующем этому судебном заседании Ассанж, который участвовал в заседании дистанционно, по видеосвязи, заявил, что отказывается сдаваться США и напомнил, что занимался не шпионской, а журналистской деятельностью.
При этом его адвокат опасается, что Ассанжа в США обвинят в военном шпионаже, за что в этой стране ему может грозить смертная казнь.
Через несколько дней после этого заседания основателя WikiLeaks навестили в в тюрьме Белмарш главный редактор этого ресурса Кристинн Храфнссон и американская актриса Памела Андерсон. Они рассказали, что Ассанж подавлен, но не сломлен.
Ранее по теме
-
Экс-информатор WikiLeaks снова вышла на свободу3 суток назад
-
Ассанж и WikiLeaks: Британия дала США 65 дней на обоснование выдачи10 суток назад
-
Сторонники Ассанжа заблокировали одну из транспортных артерий Лондона10 суток назад
-
Техническое заседание: следующие слушания по делу Ассанжа пройдут 30 мая10 суток назад
-
Ассанжу дали 50 недель тюрьмы11 суток назад
-
Адвокат Ассанжа обвинил власти Эквадора в шпионаже13 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Вооруженный школьник попытался взять заложников
- СКР: идентифицированы 40 погибших в авиакатастрофе SSJ-100
- Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
- Часть пепла Доренко развеют над Крымом
- Следующие длинные выходные будут только через полгода
Евровидение-2019
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для "Евровидения"
- Иван Бессонов объявит в эфире результаты "Евровидения-2019"
Самое читаемое
-
Гимнастерка, пилотка и трусы: танцевальный скандал с женой экс-депутата Яковлева
- Поиски туристов, пропавших в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца
- "У меня есть факты": дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной
- Миллионерша из трущоб: Netflix снимет сериал об осужденной в Америке дочери российского дальнобойщика
- Отдых с последствиями: чем для буйных отдыхающих закончились майские праздники. Видео
Телеканал "Россия"
-
Большое кино в праздники на телеканале "Россия"
- Смерть Ирины Цывиной заказали в Америке?
- "Ну-ка, все вместе!": Новые голоса, жаркие споры и атмосфера праздника!
- Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
Вести.Экономика
-
Торговые войны: США вводят новые тарифы для Китая еще на $300 млрд
- 7 главных событий недели в экономике
- Два саудовских нефтяных танкера подверглись нападению в водах ОАЭ
- Рубль. Почему шансы на укрепление крайне велики
- Топ-10 самых счастливых стран мира
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
5 мифов о свинине, в которые пора перестать верить
- Существование синдрома хронической усталости впервые доказано научно
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Путин: российский народ чтит поколение победителей
- В Москве прошел "Бессмертный полк": как это было
- Ливень и град: улицы Екатеринбурга превратились в реки
Вести-Москва
-
Долгожданный подарок ко Дню Победы: в доме ветерана установили пандус
- Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно
- Сотня новых соседей: на Волхонке жильцы делят дом сразу с несколькими хостелами
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом