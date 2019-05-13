Кокорин и Мамаев будут ходатайствовать об УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные к лишению свободы, будут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Александр и Павел намерены подать соответствующие прошения сразу по прибытию в колонию.

Александр Кокорин был приговорен к году и шести месяцам заключения в колонии общего режима, Павел Мамаев получил на месяц меньше. С учетом времени, проведенного в СИЗО, им осталось провести в заключении 218 и 186 дней соответственно. Футболисты намерены выйти на свободу раньше.

Согласно закону, ходатайство на УДО можно подать через полгода после начала отбытия наказания. Однако обычно отсчет ведется от дня вступления приговора в силу.